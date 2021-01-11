20 yaşındaki Ümit, husumetlisi tarafından öldürüldü
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20 yaşındaki Ümit, husumetlisi tarafından öldürüldü

11.01.2021 10:26 | Son Güncelleme: 11.01.2021 10:29
20 yaşındaki Ümit, husumetlisi tarafından öldürüldü

NEVŞEHİR'in Kozaklı ilçesinde K.Y., tartıştığı husumetlisi Ümit Olgun'u (20) tabancayla vurarak öldürdü.

NEVŞEHİR'in Kozaklı ilçesinde K.Y., tartıştığı husumetlisi Ümit Olgun'u (20) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Kozaklı ilçe merkezinde meydana geldi. Husumetli oldukları öne sürülen Ümit Olgun ile K.Y. yolda karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında K.Y. belinden çıkardığı tabanca ile Ümit Olgun'a ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Olgun ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ümit Olgun, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak Olgun, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan K.Y. ise polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KORKMAZER

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