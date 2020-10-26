20 yaşındaki genç nakkaş iskeleden düşerek hayatını kaybetti
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20 yaşındaki genç nakkaş iskeleden düşerek hayatını kaybetti

26.10.2020 01:18 | Son Güncelleme: 26.10.2020 09:41

Denizli'de cami restorasyonunda çalışan 20 yaşındaki genç nakkaş, memleketine erken gidebilmek için fazla mesai yaparak çalıştığı sırada iskeleden düşerek hayatını kaybetti.

Denizli'nin Baklan ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde Boğaziçi Mahalle Camiinde meydana gelen olayda, alınan ilk bilgilere göre, Kahramanmaraş'ta yaşayan Akif Veli Özbek çalışmak için 2 hafta önce Denizli'ye geldi. Restorasyon çalışmaları devam eden caminin kubbelerine camii nakışı yapan Özbek, işini erken bitirip memleketine dönmek için pazar günü çalıştığı sırada bulunduğu iskeleden yere düştü.

CESEDİ İMAM VE CEMAAT BULDU

Yatsı namazı kılmak için camiye giden imam ve cemaati, 20 yaşındaki nakkaşı yerde hareketsiz yatarken buldu. Cemaatin, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri Özbek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemelerde bulunması üzerine Özbek'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

20 yaşındaki genç nakkaş iskeleden düşerek hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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