20 yaşındaki engelli gencin askere gitme hayali gerçek oldu
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20 yaşındaki engelli gencin askere gitme hayali gerçek oldu

20 yaşındaki engelli gencin askere gitme hayali gerçek oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde yaşayan 20 yaşındaki engelli Ümran Benek'in askere gitme hayali gerçek oldu.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde yaşayan 20 yaşındaki engelli Ümran Benek'in askere gitme hayali gerçek oldu. Bir günlüğüne silah altına alınan Benek, üniforma giyip nöbet tuttu.

Hilal beldesinde yaşayan ve 20 yaşına basan engelli Ümran Benek'in asker olma hayali, Şenoba ve Hilal Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Ekipler tarafından karakola götürülen Ümran Benek, asker üniforması giyip eğitim aldı. Nöbet de tutan Benek, burada görüntülü olarak babası ile görüştü. Karakol yemekhanesinde diğer askerlerle birlikte yemek yiyen Benek, hatıra fotoğrafı da çektirmeyi ihmal etmedi.

Benek'in ailesi, Şenoba ve Hilal Karakol Komutanlığı ekiplerine oğullarının hayalini gerçekleştirdikleri için teşekkür etti. - ŞIRNAK

20 yaşındaki engelli gencin askere gitme hayali gerçek oldu
20 yaşındaki engelli gencin askere gitme hayali gerçek oldu
20 yaşındaki engelli gencin askere gitme hayali gerçek oldu
20 yaşındaki engelli gencin askere gitme hayali gerçek oldu
20 yaşındaki engelli gencin askere gitme hayali gerçek oldu
20 yaşındaki engelli gencin askere gitme hayali gerçek oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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