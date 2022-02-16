20 yaşında ayda 111 bin TL kazanan kızın kazanç yöntemini duyanlar büyük tepki gösteriyor

Başta Amerika ve İngiltere olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerindeki "Şeker baba" çılgınlığı giderek tepki görmeye başladı. Son olarak İngiltere'nin Sheffield kentinde ikamet eden Asha Chopra'nın aylık kazancı ve bu parayı kazanma şekli eleştiri yağmuruna tutuldu.

ŞEVKAT KARŞILIĞINDA PARA ÖDÜYORLAR

"Şeker baba" sistemi, olgun erkeklerin, genç kadınlara kendilerine "şefkat" göstermeleri karşılığında para ödemelerine dayanıyor. Erkekler, bu ilişki ağı karşılığında genç kızlara pahalı hediyeler de alıyor. İngiltere'de bu yöntemle aylık kazancını 111 bin TL'ye çıkaran Asha Chopra da bu yöntemi uygulayanlardan sadece biri. Ancak Asha, para kazanma yönteminin adil ve emeğe dayalı olmadığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

"MESELE SADECE PARA DEĞİL"

Hakkındaki eleştirilere yanıt veren Asha Chopra ise, "Mesele paradan çok daha farklı. 3 şeker babamdan biri ile çok iyi anlaşıyoruz ve bir araya geldiğimde kendimi iyi hissediyorum. Bence bu paradan daha önemli" ifadelerini kullandı.

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