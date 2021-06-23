20 yaş üstü aşı ne zaman? 18 yaş altı ne zaman aşı olacak? 18 yaş aşı geldi mi?
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20 yaş üstü aşı ne zaman? 18 yaş altı ne zaman aşı olacak? 18 yaş aşı geldi mi?

20 yaş üstü aşı ne zaman? 18 yaş altı ne zaman aşı olacak? 18 yaş aşı geldi mi?
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Fahrettin Koca bugün yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrası 18 yaş altı aşı olabileceğini dile getirdi. Korona geçirenler aşı olabilir mi? Bilim Kurulu toplantısı sonrası aşı randevu yaşı ile açıklamalarda bulunan Fahrettin Koca neler söyledi? 20 yaş üstü aşı ne zaman? 18 yaş altı ne zaman aşı olacak? 18 yaş altı ne zaman randevusu alabilir? Güncel aşı sayısı! Aşı kartı!

25 yaşına kadar inen aşı randevusu ne zaman düşecek? 20 yaş üstü aşı ne zaman? 18 yaş altı ne zaman aşı olacak? Aşı randevusu nasıl alınır?

20 YAŞ ALTI AŞI NE ZAMAN?

Merak edilen konular arasında 20 yaş altı ne zaman aşı olacak. Fahrettin Koca konu ile ilgili,Haziran ayının sonunda aşılamada 20 yaşa kadar inileceğini açıkladı. Bilim Kurulu toplantısı sonrası, Cuma günü itibari ile 18 yaşını doldurmuş kişilerin aşı randevusu alabileceğini dile getirdi.

AŞI RANDEVU YAŞI KAÇ?

Fahrettin Koca, "AŞI RANDEVULARINDA YAŞ SINIRI 25'E İNDİ. Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. İlk randevular yarın. Gençlik salgına karşı harekete geçsin." ifadelerine yer verdi. Bilim Kurulu toplantısı sonrası, Cuma günü itibari ile 18 yaşını doldurmuş kişilerin aşı randevusu alabileceğini dile getirdi.

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