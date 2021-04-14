20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? 18 yaş sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? 18 yaş sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak?

Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? 18 yaş sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak?

65 yaş üstü ve 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı var mı? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? 18 yaş sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak?

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan yeni tedbirlerle ilgili yorum: Kısmi kapanma yetmez
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan yeni tedbirlerle ilgili yorum: Kısmi kapanma yetmez
Sadakatsiz'de koronavirüs paniği! Genç oyuncu Alp Akar'ın testi pozitif çıktı
Sadakatsiz'de koronavirüs paniği! Genç oyuncu Alp Akar'ın testi pozitif çıktı

65 yaş üstü ve 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı var mı? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? 18 yaş sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak?

20 YAŞ ALTI VE 18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hafta içi günlerde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00, 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup, bu saat aralıkları dışında sokağa çıkmayacak. Hafta içi/hafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızın şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarına müsaade edilmeyecek.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ SAATİ DEĞİŞTİ

Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00- ­05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

#EVDEKAL
Kendi kendine bakım
Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.
Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.
Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.
#EVDEKAL
Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mehtap Ar Cansu Dere Ajda Pekkan Mustafa Üstündağ
Spor Diego Cüneyt Çakır Ünal Karaman Abdullah Avcı Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Altın Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? 18 yaş sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 10:58:11. #1.16#

title