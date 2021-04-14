20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? 18 yaş sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak?

65 yaş üstü ve 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı var mı? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? 18 yaş sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak?

65 yaş üstü ve 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı var mı? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? 18 yaş sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak?

20 YAŞ ALTI VE 18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hafta içi günlerde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00, 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup, bu saat aralıkları dışında sokağa çıkmayacak. Hafta içi/hafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızın şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarına müsaade edilmeyecek.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ SAATİ DEĞİŞTİ

Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00- ­05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

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Kendi kendine bakım

Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.

Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.

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