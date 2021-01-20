20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 65 yaş üstü otobüse binebilir mi? Kısıtlamalar ne zaman kalkacak?

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan Koronavirüs bazı yasakları beraberinde getirdi. Pandemi nedeniyle getirilen kısıtlamalar ne zaman kalkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 65 yaş üstü otobüse binebilir mi?

Hafta sonu getirilen sokağa çıkma yasağı ile 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlamalar ne zaman bitecek? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 65 yaş üstü otobüse binebilir mi?

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Kovid-19 vakası ülkemizde Mart ayında görülmeye başlamış, bu sebeple birçok kısıtlama getirildi. 65 yaş üstü vatandaşlar hafta içi sabah saat 10:00-13:00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor. 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri hafta içi günleri saat 13:00-16:00 saatleri arasında uygulanıyor. 20 Yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Vaka sayılarının artışına göre kısıtlamalar kaldırılacak. Konu ile ilgili şuan herhangi bir açıklama gelmedi.

65 YAŞ ÜSTÜ OTOBÜSE BİNEBİLİR Mİ?

Daha önce HES kodu eşleştirilmesi yapılmayan İstanbulkartların kullanımının 15 Ocak'tan itibaren yasaklanacağını duyuran İBB'den yeni bir açıklama daha geldi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, 15 Ocak tarihinden itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların toplu taşıma kullanımının engelleneceği belirtildi.

EVDEKAL

Kendi kendine bakım

Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.

Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.