20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman? 65 yaş ve üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşıma kullanımı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamadan sonra gelen kısıtlamalar arsında 65 yaş üstü ve 20 yaş altıda ye alıyor. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman? 65 yaş ve üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşıma kullanımı!

Getirilen kısıtlama sonucunda 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman? 65 yaş ve üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşıma kullanımı

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Yeni koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler arasında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için belirli saatler aralığında sokağa çıkma kısıtlaması da bulunuyor. Tüm illerde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireylerin sokağa çıkma izni 13.00'da başlıyor ve genelge içerisinde belirtilen saate kadar devam ediyor.

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA KULLANIMI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada 20 yaş altı vatandaşların şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş) kullanmalarının kısıtlandığını duyurdu.