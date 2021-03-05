20 yaş altı sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu? Hangi illerde 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var? 20 yasağı kaldırılan iller?

Koronavirüs salgınında vaka sayıları artması nedeniyle 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Son genelge ile bu konuda düzenlemeye gidildi. Peki, hangi illerde 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu? Hangi illerde 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var gibi sorular yanıtını buldu. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu? Hangi illerde 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var?

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDİYOR MU?

İçişleri Bakanlığı düşük ve orta riskli ilerde 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van. (14 İl)

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat. (28 İl)

20 YAŞ YASAĞININDEVAM ETTİĞİ İLLER

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak. (22 İl)

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon. (17 İl)