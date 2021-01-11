20 yaş altı için toplu taşımaya binmek yasak mı? 20 yaş altı velisiyle otobüse, minibüse binebilir mi?
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20 yaş altı için toplu taşımaya binmek yasak mı? 20 yaş altı velisiyle otobüse, minibüse binebilir mi?

11.01.2021 16:58 | Son Güncelleme: 11.01.2021 17:01
20 yaş altı için toplu taşımaya binmek yasak mı? 20 yaş altı velisiyle otobüse, minibüse binebilir mi?

Koronavirüs önlemleri kapsamında çıkarılan yasaklar arasın 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Son gelen bilgilere göre ise 20 yaş altının toplu taşımaya binmesi de yasaklanacak. Detayları sizler için derledik. 20 yaş altı için toplu taşımaya binmek yasak mı? 20 yaş altı velisiyle otobüse, minibüse binebilir mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma için yeni bir düzenlemeye gitti. Açıklamanın ardından 20 yaş altı için toplu taşımaya binmek yasak mı? 20 yaş altı velisiyle otobüse, minibüse binebilir mi? sorularının cevapları arandı.

20 YAŞ ALTI İÇİN TOPLU TAŞIMAYA BİNMEK YASAK MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15 Ocak'tan itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşların toplu taşıma kullanımının engelleneceğini duyurdu.

Daha önce HES kodu eşleştirilmesi yapılmayan İstanbulkartların kullanımının 15 Ocak'tan itibaren yasaklanacağını duyuran İBB'den yeni bir açıklama daha geldi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, 15 Ocak tarihinden itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların toplu taşıma kullanımının engelleneceği belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Valiliği Hıfzıssıhha kararına göre Covid-19 önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşlarımızın toplu taşıma kullanımı engellenmiştir."

HES KODU ZORUNLULUĞU DA BAŞLIYOR

Eylül sonunda İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle şehir içi toplum araçlarına da HES kodu uygulaması getirildiği duyurulmuştu. Genelgeyle Covid-19 tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekenlerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılarak, toplu ulaşım kullanımının geçici olarak engellenmesi amaçlanmıştı. İBB'de 15 Ocak'tan itibaren HES kodu eşleştirmesi yapmayan İstanbulkartları kullanıma kapatacak.

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