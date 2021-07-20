20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı KKTC'de resmi törenlerle kutlanıyor
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20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı KKTC'de resmi törenlerle kutlanıyor

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı KKTC'de resmi törenlerle kutlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda tören düzenlendi.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda tören düzenlendi.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı KKTC'de resmi törenleler kutlanıyor. Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenen törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Başbakanı Ersan Saner, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, üst düzey askeri erkan, bakanlar, konuk bakanlar, iki ülkeden siyasi parti başkanları, milletvekilleri, kurum, kuruluş ve dernek temsilcileri, vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan törende, Erdoğan ve Tatar tören alanına gelişte araçlarına atılan karanfiller ve araçlardan inerken alışlarla karşılandı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tören birliklerini denetleyip, halkın bayramını kutladı. Yavuz Çıkarma Plajı'ndan getirilen bayrakların Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a teslim edilmesiyle devam eden tören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuşmalarıyla sürdü.

Tören esnasında Türk savaş uçağı gökyüzünde Ayyıldız çizerken, Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tatar, birlikte resmi geçit töreninde askerleri selamladı. Vatandaşlar, resmi geçit töreni esnasında Türk komandolarını coşkuyla alkışladı. Törene Türk Yıldızları da gökyüzünden eşlik etti. - LEFKOŞA

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı KKTC'de resmi törenlerle kutlanıyor
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı KKTC'de resmi törenlerle kutlanıyor
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı KKTC'de resmi törenlerle kutlanıyor
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı KKTC'de resmi törenlerle kutlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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