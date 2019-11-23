20'nci Uluslararası Antalya Piyano Festivali
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20'nci Uluslararası Antalya Piyano Festivali

Antalya'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde ünlü piyanist İdil Biret sahne aldı.

23.11.2019 17:28 | Son Güncelleme: 23.11.2019 17:28
20'nci Uluslararası Antalya Piyano Festivali

'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde ünlü piyanist sahne aldı.

Antalya Kültür Merkezi'nde () düzenlenen etkinlikte, piyanist İdil Biret, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde konser verdi.

Bu yıl 70'inci sanat yılını kutlayan Biret, konserinde Avusturyalı piyanist Franz Liszt'in Birinci Piyano Konçertosu'nu seslendirdi.

Biret, konserin sonunda sanatseverlerden yoğun alkış aldı.

Kaynak: AA
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