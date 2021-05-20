20 metre boyundaki asırlık ulu kavak ağacı, heybetli görüntüsü ile dikkat çekiyor

20 metre boyundaki asırlık ulu kavak ağacı, heybetli görüntüsü ile dikkat çekiyor Yozgat'ın Çekerek ilçesinde 20 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde olan 'ulu kavak' adı verilen alba cinsi kavak ağacı, heybetli görüntüsü ile dikkat çekiyor.

20 metre boyundaki asırlık ulu kavak ağacı, heybetli görüntüsü ile dikkat çekiyor

YOZGAT - Yozgat'ın Çekerek ilçesinde 20 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde olan 'ulu kavak' adı verilen alba cinsi kavak ağacı, heybetli görüntüsü ile dikkat çekiyor.

Yozgat'ın Çekerek ilçesi Kamışçık köyünde bulunan ve 200 yaşında olduğu tahmin edilen ulu kavak ağacını yılda 6 bin vatandaş ziyaret ediyor. Köyün simgesi haline gelen ve heybetli görüntüsü ile dikkat çeken kavak ağacı köylüler tarafından özenle korunuyor. Köylülerin geleneksel kıyafetlerini giyip kurban keserek dilekte bulundukları kavak ağacı, 1993 yılında sit ilanı edildi. Ulu kavak ağacı, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alınarak, "Anıt Ağaç" statüsüne kavuşturuldu.

Bayramlarda ve özel günlerde oldukça yoğun ziyaretçi akınına uğrayan ulu kavak ağacının gölgesinde çocuklar oyun oynuyor, ziyaretçiler de dilek diliyor. Köylüler de geleneklerini ve etkinliklerini anıt ağaç etrafında yapıyor.

Köylerinde geleneklerini yaşattıklarını anlatan Çiçek Taşkın, "Türkmen köyü geleneğimizi bu ağacın çevresinde yaşatıyoruz, gelecek nesillere aktarmak istiyoruz, onlar da bizden görsünler, unutmasınlar kültürümüzü yaşatsınlar" dedi.

Leyla Şahbaz da "İstanbul'da oturuyorum, kültürümüzün yaşatılması için devamlı köyümüze geliyoruz. Yaşımız genç ama bizde sonraki kuşaklara bunu aktarmak istiyoruz, çok güzel bir kültür" şeklinde konuştu.

Kamışçık köyü Muhtarı Rıza Taşkın ise "Burası 1993 yılında anıt ağaç olarak sit alanı ilan edildi, milli parklar genel müdürlüğüne bağlı. Yaş olarak 200 yazıyor ama onun çok daha ilerisi var. Çünkü Kerem ile Aslı hikayesinde geçen bir anıt ağaç bu. 1600'lı yıllardan söz ediliyor. Köyümüz kurulmadan önce de burada anıt ağacın olduğu biliniyor. Köyümüz bir Türkmen köyüdür. Yılda 6-7 bin ziyaretçisi olan bir köy. İl dışından geliyorlar, Tokat, Amasya, Sivas'tan gelen çok oluyor. Burası ulu kavak anıt ağacı olarak geçiyor. 20 metre boyunda ve 8 metre çapında bir ağaç. Biz burada tüm etkinliklerimizi yapıyoruz, Türk geleneğinde yaşatılan bahar bayramını burada yapıyoruz, kültürel etkinliklerimiz burada oluyor" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül