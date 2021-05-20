20 metre boyundaki asırlık ulu kavak ağacı, heybetli görüntüsü ile dikkat çekiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

20 metre boyundaki asırlık ulu kavak ağacı, heybetli görüntüsü ile dikkat çekiyor

İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül - Haberler | Güncel

20 metre boyundaki asırlık ulu kavak ağacı, heybetli görüntüsü ile dikkat çekiyor Yozgat'ın Çekerek ilçesinde 20 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde olan 'ulu kavak' adı verilen alba cinsi kavak ağacı, heybetli görüntüsü ile dikkat çekiyor.

20 metre boyundaki asırlık ulu kavak ağacı, heybetli görüntüsü ile dikkat çekiyor

YOZGAT - Yozgat'ın Çekerek ilçesinde 20 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde olan 'ulu kavak' adı verilen alba cinsi kavak ağacı, heybetli görüntüsü ile dikkat çekiyor.

Yozgat'ın Çekerek ilçesi Kamışçık köyünde bulunan ve 200 yaşında olduğu tahmin edilen ulu kavak ağacını yılda 6 bin vatandaş ziyaret ediyor. Köyün simgesi haline gelen ve heybetli görüntüsü ile dikkat çeken kavak ağacı köylüler tarafından özenle korunuyor. Köylülerin geleneksel kıyafetlerini giyip kurban keserek dilekte bulundukları kavak ağacı, 1993 yılında sit ilanı edildi. Ulu kavak ağacı, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alınarak, "Anıt Ağaç" statüsüne kavuşturuldu.

Bayramlarda ve özel günlerde oldukça yoğun ziyaretçi akınına uğrayan ulu kavak ağacının gölgesinde çocuklar oyun oynuyor, ziyaretçiler de dilek diliyor. Köylüler de geleneklerini ve etkinliklerini anıt ağaç etrafında yapıyor.

Köylerinde geleneklerini yaşattıklarını anlatan Çiçek Taşkın, "Türkmen köyü geleneğimizi bu ağacın çevresinde yaşatıyoruz, gelecek nesillere aktarmak istiyoruz, onlar da bizden görsünler, unutmasınlar kültürümüzü yaşatsınlar" dedi.

Leyla Şahbaz da "İstanbul'da oturuyorum, kültürümüzün yaşatılması için devamlı köyümüze geliyoruz. Yaşımız genç ama bizde sonraki kuşaklara bunu aktarmak istiyoruz, çok güzel bir kültür" şeklinde konuştu.

Kamışçık köyü Muhtarı Rıza Taşkın ise "Burası 1993 yılında anıt ağaç olarak sit alanı ilan edildi, milli parklar genel müdürlüğüne bağlı. Yaş olarak 200 yazıyor ama onun çok daha ilerisi var. Çünkü Kerem ile Aslı hikayesinde geçen bir anıt ağaç bu. 1600'lı yıllardan söz ediliyor. Köyümüz kurulmadan önce de burada anıt ağacın olduğu biliniyor. Köyümüz bir Türkmen köyüdür. Yılda 6-7 bin ziyaretçisi olan bir köy. İl dışından geliyorlar, Tokat, Amasya, Sivas'tan gelen çok oluyor. Burası ulu kavak anıt ağacı olarak geçiyor. 20 metre boyunda ve 8 metre çapında bir ağaç. Biz burada tüm etkinliklerimizi yapıyoruz, Türk geleneğinde yaşatılan bahar bayramını burada yapıyoruz, kültürel etkinliklerimiz burada oluyor" ifadelerine yer verdi.

20 metre boyundaki asırlık ulu kavak ağacı, heybetli görüntüsü ile dikkat çekiyor
20 metre boyundaki asırlık ulu kavak ağacı, heybetli görüntüsü ile dikkat çekiyor
20 metre boyundaki asırlık ulu kavak ağacı, heybetli görüntüsü ile dikkat çekiyor
20 metre boyundaki asırlık ulu kavak ağacı, heybetli görüntüsü ile dikkat çekiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Muharrem İnce Mustafa Şentop Mustafa Sarıgül Ahmet Davutoğlu
Magazin Cansu Dere Hande Erçel Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Arda Turan Hakan Arslan Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
20 metre boyundaki asırlık ulu kavak ağacı, heybetli görüntüsü ile dikkat çekiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 20:29:03. #1.15#

title