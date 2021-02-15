20 liranın arkasında kimin resmi var? 20 TL'nin arkasında kim var?
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20 liranın arkasında kimin resmi var? 20 TL'nin arkasında kim var?

15.02.2021 19:52 | Son Güncelleme: 15.02.2021 19:56
20 liranın arkasında kimin resmi var? 20 TL'nin arkasında kim var?

Türk lirasında 6 adet bulunan banknotların her birinde farklı insanların resmi basılı. Peki 20 liranın arkasında kimin resmi var? 20 TL'nin arkasında kim var? Kağıt paraların arka yüzündeki kişiler kimlerdir?

Türk lirası 6 adet banknota sahip. Bunlar 5 TL, 10 TL, 20 TL, 50 TL, 100 TL ve 200 TL. Ön yüzlerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları bulunuyor. Fakat her bir banknotun arka yüzündeki Türk büyüğü değişiyor. İşte 20 liranın arkasında kişi hakkında detaylar...

20 TL'NİN ARKASINDA KİM VAR?

20 TL'nin arkasındaki resim Mimar Kemaleddin'e ait. 20 TL'nin arkasındaki kişi Mimar Kemaleddin'dir. Ahmed Kemaleddin ya da bilinen ismiyle Mimar Kemaleddin, 1. Milli Mimarlık akımının en önemli temsilcisi. İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bilinen Hendese-i Mülkiye Mektebi'ni okuyan Kemaleddin, Hababam Sınıfı'nın çekildiği Çamlıca Kız Lisesi, Ankara Evkaf Apartmanı, Bebek Camii, Gazi Eğitim Fakültesi, TCDD Genel Müdürlük Binası, Edirne Garı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi, Birinci, İkinci, Üçüncü, Dördüncü Vakıf Han Binaları gibi birçok eserin mimarı.

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