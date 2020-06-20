20 Haziran 2020 Tv 2 Yayın Akışı
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20 Haziran 2020 Tv 2 Yayın Akışı

20 Haziran 2020 Cumartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

20 Haziran 2020 Tv 2 Yayın Akışı
20.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 20.06.2020 06:57

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:00 Kelime Oyunu

02:10 Kanıt

03:20 Çocuklar Duymasın

05:00 Geniş Aile

06:00 Kampüsistan

06:00 Kavak Yelleri

07:30 İkizler Memo-Can

08:15 Çocuklar Duymasın

10:00 Geniş Aile

10:45 Doktorlar

12:00 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler

13:00 Çok Gezenti Bizim Ora

14:00 Derya Baykal'la Gülümse

14:30 Çocuklar Duymasın

16:00 Sağlıkla Gülümse

16:15 Akasya Durağı

16:30 Yaprak Dökümü

19:45 Kelime Oyunu

21:00 Yalan Dünya

21:15 Ben Bilmem Eşim Bilir

23:15 Kanıt

Kaynak: InterSinema.com

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