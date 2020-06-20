20 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı
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20 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı

20 Haziran 2020 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

20 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı
20.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 20.06.2020 06:57

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00:45 Şampiyon

01:30 Ege'nin Hamsisi

03:25 Ege'nin Hamsisi

03:55 Aslan Ailem

05:45 Ferhunde Hanım ve Kızları

06:10 Bir Yusuf Masalı

06:20 Sağlıklı Mutfak

07:20 Aslan Ailem

08:15 Uğurlugiller

09:15 Parmak Damgası

10:10 Tozkoparan

10:25 Perihan Abla

11:40 Ferhunde Hanım ve Kızları

12:20 Gülşen Abi

12:50 Elimi Bırakma

13:05 En Son Babalar Duyar

14:10 Yeditepe İstanbul

15:50 Ege'nin Hamsisi

16:15 Şampiyon

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht Abdülhamid

20:00 Kalk Gidelim

23:45 Filinta

Kaynak: InterSinema.com

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