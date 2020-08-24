20 el sanatı ustası Ahlat'taki Malazgirt kutlamalarına katıldı - 20 el sanatı ustası Ahlat'taki Malazgirt kutlamalarına katıldı Bitlis'in Ahlat ilçesinde bu yıl 949'uncusu kutlanmaya başlanan Malazgirt Zaferi etkinlikleri coşkulu bir şekilde kutlanmaya devam ediyor.

- 20 el sanatı ustası Ahlat'taki Malazgirt kutlamalarına katıldı

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde bu yıl 949'uncusu kutlanmaya başlanan Malazgirt Zaferi etkinlikleri coşkulu bir şekilde kutlanmaya devam ediyor.

Çarho etkinlik alanında kutlamalar devam ederken açılan çadırlar ve el sanatları stantları ise vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Bakırcılık, Sedefçilik, bez bebekçilik, taş ustalığı, çinicilik, ahşap ve bastonculuk gibi yaklaşık 20 el sanatı ustası Ahlat'ta vatandaşlarla buluştu. Yanları getirdikleri tezgahlarla vatandaşlara el sanatlarını icra eden ustalar Ahlat'ta olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirttiler. Kumaşa el baskısı yapan Hülya Üner, Tokat'tan gelerek Ahlat'ta kumaşa el baskı yaptığını belirterek şunları kaydetti. "Bu meslek 650 yıldır Tokat'ta yapılıyor. Baskı yazmacılık olarak ta geçiyor. Baskılarımızı ağaç kalıplarımızla yapıyoruz. Eski usul boyalarımızı hazırlayıp önceden oyması yapılan şekillerle baskı yapıyoruz. Bizler geçen senede Ahlat'a geldik çok beğendik. Burada olmaktan gurur duyuyorum" diye konuştu.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinden kutlamalara katılan sedef işlemeciliği ustası Safiye Açar, ise eşiyle birlikte Malazgirt kutlamalarına çağırıldıklarını söyledi. Gaziantep'ten kutlamalara gelen bakırcı ustası Cemil Mercan, "Geçen yılda katılmıştım. Burada olmaktan mutluyuz. Bu yıl pandemi dolayısıyla çok fazla katılım olmadı ama yine de burada olmaktan onur duyuyorum. 1071 Malazgirt Zaferimiz tüm ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Kayseri'nin Yeşilırmak ilçesine bağlı Soğanlı Köyünden el yapması bez bebekleri ile kutlamalar gelen Yavuz Aplak, Kültür Bakanlığı sanatçısı olarak Ahlat'ta bulunduğunu belirterek, "Bu bebeklerimiz Soğanlı köyüne aittir. Bu bebeklerin kıyafetleri ninelerimizin annelerimizin giydikleri kumaşlardan oluşuyor" şeklinde konuştu.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bastonculuk mesleği ustası olan Cumali Birol, aileden üçüncü kuşak bastonculuk yaptığını söyledi.

Birol, "Pandemiden dolayı el sanatlarını yarı yarıya azalttılar. Bizler sahada yerimizi aldık. Adilcevaz bastonunu en iyi şekilde tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA