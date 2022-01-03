20 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 2'Sİ AĞIR, 31 YARALI

AFYONKARAHİSAR'ın İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesi kavşağında 20 aracın karıştığı zincirleme kazada, 2'si ağır 31 kişi yaralandı. Kaza, saat 07.30 sıralarında Afyonkarahisar- Eskişehir karayolu, Gazlıgöl kavşağında meydana geldi. Yoğun sisten görüş mesafesinin kısaldığı yolda gizli buzlanma nedeniyle zincirleme kaza yaşandı. Yoldaki 200 metrelik alandaki kazada midibüs, yolcu otobüsü ve otomobil ile ticari araç olmak üzere 20 araç çarpıştı. Kazada Yaylabağı Belde Belediyesi'ne ait yolcu taşımacılığı yapan midibüs devrildi. Kazada 2'si ağır, 31 kişi yaralandı. Yaralılardan 10'u, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi başta olmak üzere, farklı hastanelere götürüldü. Yolda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri sürücüleri durdurup, kaza ve buzlanma olduğu yönünde uyarıda bulundu. TEDAVİSİ DEVAM EDEN 7 KİŞİDEN 2'SİNİN DURUMU AĞIR Kazada yaralanan 31 kişiden 24'ü tedavisinin ardından taburcu edildi. Tedavisi devam eden 7 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazadan yara almadan kurtulan Savaş Demirez, "Yolun gizli buzlanmasından, biraz da sisten dolayı araçlar kayarak birbirlerine çarpmış. Otobüs frene basmış, kaldırıma çarpıyor ve devriliyor" dedi.

'OTOBÜS ÇOK HIZLIYDI' İDDİASI

Kazaya karışan araçlardan birinde bulunan Mehmet Öner ise şunları söyledi:

"Önde küçük iki araç birbirine temas etmiş. Biri bariyere vurmuş, biz durduk yanımızda da bir araba durdu ama arkadan gelen otobüs çok hızlıydı ve yerler çok buzlu olduğu için duramayıp bize çarptı. 4-5 aracın birbirine çarpmasına neden oldu. Bizde yaralı yok." İstanbul'dan Antalya'ya giden otobüsteki yolculardan Saffet Güngör de "Otobüsteydik fark edemedik. Kaza oldu. İndik, 3 araba birbirine çarpmıştı. Biz dördüncüsüydük" dedi. Kazada yaralandıktan sonra hastaneye götürülen Ali İhsan Taşpınar, "İki aracın kaza yaptığını gördük. Yavaşladığımız sırada arkamızdan otobüs çarptı. Sonrasında Yaylabağı aracı bariyere vurmuş, yan yatmış. Kardeşim o araçtaydı, ayağı sıkışmış, çıkarmışlar. Şu an ikimizin de durumu iyi" diye konuştu.