20 Adet Sentetik Çim Futbol Sahasını İlçe ve Köylerimizde Gençlerimizin Hizmetine Sunduk

20 Adet Sentetik Çim Futbol Sahasını İlçe ve Köylerimizde Gençlerimizin Hizmetine SundukKütahya İl Özel İdaresi gençlerimizin ve çocuklarımızın gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla İlçelerimize ve köylerimize sentetik çim futbol sahası kazandırma çalışmalarını tamamlayarak 20 adet sentetik çim sahayı hizmete sundu. Bu kapsamda 17-21/10/2020 tarihlerinde yer teslimleri yapılan 20x40 boyutlarındaki 20 adet sentetik çim sahası hizmet vermeye başladı. Hizmet Vermeye Başlayan Sentetik Çim Futbol Sahalarımız. Merkez ilçe İhsaniye köyü, Pazarlar Spor Lisesi, Simav Beyceköyü Anadolu İmam Hatip Lisesi, Simav Güzelyurt köyü, Simav Yemişli köyü, Şaphane Meslek Yüksekokulu, Simav Hisarbey İlkokulu, Simav Gümüşsu köyü, Simav 19 Mayıs ilk ve ortaokulu, Gediz Altınkent köyü, Kütahya Merkez ilçe Kızılcaören köyü, Altıntaş Sevdiğin köyü, Dumlupınar Gazi ilkokulu, Aslanapa Örenköyü, Çavdarhisar Yenice armutcuk köyü, Hisarcık Karbasan köyü, Emet Sarıayak köyü, Tavşanlı Aliköy, Domaniç Çukurca Beldesi ve Simav İMKB ortaokuluna yapılan futbol sahaları hizmet vermeye başladı.

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