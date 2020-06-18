20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi olmayacak LGS ve YKS'nin yapılacağı 20, 27 ve 28 Haziran tarihlerinde saatlerle sınırlı olacak sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınırken şehirler arası toplu ulaşım araçlarıyla seyahat etmek için bilet almış olanlar ise kısıtlamadan muaf olacak.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle, ilkokul öğrencilerinin gireceği LGS ile üniversite adaylarının gireceği YKS'nin yapılacağı 20, 27 ve 28 Haziran tarihlerinde sınırlı olarak sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken bu tarihler için otobüs, uçak, tren, deniz otobüsü ile yolculuk yapmak için bilet alanların akıbeti de belli oldu.

KISITLAMADAN MUAFLAR

Söz konusu tarihlerde şehirler arası yolculuk yapmak için bileti olanlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklar. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede karar şu şekilde yer aldı: "Şehirler arası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vs.) biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak."

AÇIK OLACAK İŞLETMELER

Bununla birlikte açık olacak işletmeler de şu şekilde belirtildi: "Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecektir.)"