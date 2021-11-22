2 yıl boyunca tecavüz ettiği kızı hamile bıraktı, istemediği bebeği öldürmeye çalıştı
ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde Eduardo G. Rubio adlı şahıs, kaçırdığı ve 2 yıl boyunca aralıklarla tecavüz ettiği 13 yaşındaki kız çocuğunu hamile bıraktı. Bebeği istemeyen Eduardo, kızı önce boğmaya ardından da ezmeye çalıştı. Polisin operasyonuyla gözaltına alınan şahıs, cezaevine gönderildi. Küçük kız da tedaviye alındı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde korkunç bir olay meydana geldi. Kuzey Karolina eyaletinde yaşanan olayda 26 yaşındaki Eduardo G. Rubio adlı şahıs, 13 yaşındaki bir kız çocuğu alıkoyduktan sonra günlerce tecavüz etti ve kız, bu tecavüz nedeniyle hamile kaldı.
Eduardo G. Rubio, günlerce alıkoyduğu kızın hamile kaldığı öğrendikten sonra dehşet saçtı. Önce kızı boğmaya çalışan şahıs, başarılı olamayınca arabayla kızın karnının üzerinden geçmeye çalıştı.
13 yaşındaki kızı arayan polis ekipleri, bir eve gerçekleştirdikleri baskın sonucunda Eduardo G. Rubio adlı şahıs gözaltına alarak cezaevine gönderdi. Vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanmalar olarak kız çocuğu da hemen hastaneye kaldırıldı. Küçük kız, hastanede verdiği ifadede başına gelen her şeyi anlattı.
Küçük kız, ayrıca 2 yıl süreyle de Eduardo G. Rubio isimli şahsın cinsel saldırısına maruz kaldığını dile getirdi. Doktorlar da yaptıkları muayene sonucunda çocuğun cinsel istismara maruz kaldığını belirledi.
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