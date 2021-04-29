2 yıl aradan sonra şarkı çıkaran Derya Uluğ, yeni klibi için beslenme düzenini komple değiştirdi

Başarılı şarkıcı Derya Uluğ, 2 yıllık aranın ardından yeni şarkısını hayranlarının beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Şarkı için uzun zamandır çalışan Uluğ, klibi için de 2 aylık bir kampa girerek hem tüm beslenme düzenini değiştirdi hem de spor yaptı.

Derya Uluğ, 2 yıllık bir aradan sonra yeni bir şarkı ile sevenlerinin karşısına çıkıyor. Sözü ve müziği Emrah Karakuyu, aranjesi ise Ozan Bayraşa ve Asil Gök imzalı "Kanunlar Gibi" şarkısına Aytekin Yalçın yönetmenliğinde klip çekildi.

SÜT ÜRÜNLERİ VE EKMEK TÜKETMEDİ

Derya Uluğ, 2 ay boyunca klip için özel diyetisyen ve spor hocasıyla kampa girdi. Eş zamanlı olarak dans hocasıyla haftada 4 gün sıkı bir tempoyla dans çalıştı. Karbonhidrat, süt ve süt ürünleri, ekmek asla tüketmeyen Derya Uluğ, klip hazırlığında da kendi kanunlarını yazdı.

Derya Uluğ, "Kanunlar Gibi" single çalışması DMC etiketi ile 30 Nisan Cuma günü itibariyle tüm dijital platformlarda yerini alıyor.