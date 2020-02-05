Kreşte 2 yaşındaki çocuğa şiddet kamerada! Aile, görüntüleri izleyip savcılığa koştu
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Kreşte 2 yaşındaki çocuğa şiddet kamerada! Aile, görüntüleri izleyip savcılığa koştu

Düzce'de kreşte bir öğretmenin 2 yaşındaki çocuğa acımasızca dövdüğü anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Şiddet gören çocuğun babasının şikayeti üzerine öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi.

05.02.2020 13:05 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:24
Kreşte 2 yaşındaki çocuğa şiddet kamerada! Aile, görüntüleri izleyip savcılığa koştu

'de, kreşte bir öğretmen 2 yaşındaki çocuğa acımasızca vurdu. Öğretmen Yeliz K. tutuklanırken, çocuğu darp ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BABA, GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİP HAREKETE GEÇTİ

Olay önceki gün, Düzce'nin Karacahacımusa Mahallesi'nde faaliyet gösteren Hayalim Kreş isimli kreşte meydana geldi. Selçuk Taşlı oğlunu kreşe getirdi. Selçuk Taşlı çocuğunun kreşteki ilk günü olması nedeniyle salonda oturarak güvenlik kameralarından çocuğunu izledi. Bu sırada oyun parkurundan çıkan küçük çocuğu kucağına alan öğretmen Yeliz K. yere oturttuğu çocuğa acımasızca ardı ardına tokat attı. Hemen içeri giren Selçuk Taşlı, çocuğunu kucağına aldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kreşe gelerek güvenlik kameralarına yansıyan olayı izleyen anne Tuba Taşlı, feryatlar içerisinde yaşananlara tepki gösterdi. Aile karakola giderek şikayette bulunurken, Yeliz K. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Yeliz K. tutuklandı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞ

Yeliz K.'nin daha önce de bir öğrenciyi dövmesi nedeniyle görevinden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Kreşte 2 yaşındaki çocuğa şiddet kamerada! Aile, görüntüleri izleyip savcılığa koştu
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HABER YORUMLARI (25)

  • AYLINN:
    YİNE KADIN ŞİDDETİ VE ZULMÜ. . . . BAZEN HEMCİNSİNE ÇOĞUNLUKLA DA BEBEKLERE KARŞI AĞIRD ŞİDDET ZULUM VE İŞKENCE YAPIYORLAR. . . KADININ ŞİDDETİNE DUR DEME VAKTİ GELMEDİ Mİ? HERGÜN HABER. . .
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  • 55K:
    Kimse keyfden çoçuğunu kreşe bakıcıya vermez. . ama mecbur kalınıyor bu pahalı hayata. . . o anne istemezmi evde oturup çocuğuna baksın? amane yapsın bir kişinin maaşı yetmez oldu bu hayat pahalılında. . . . üzücü
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  • SEREN CANJ:
    Bu tipe kötü bir şey yazsak suçlu oluyoruz sonra allah belanı versin inşallah senin edepsiz karı
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  • ŞİDDETE HAYIR:
    TÜRBANA BAĞLAMA LAN AHLAKSIZ ! HER ALANI SİYASİLEŞTİRİYORSUNUZ . AÇIĞI KAPALISI MI VAR BU İŞİN HERKES EŞİTTİR SUÇA BAKARSIN, İNSANIN KIYAFET VE İNANCINA DEĞİL
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  • ADINIZI YAZIN:
    oyle dusunceler var ki aklim hayalim almiyor. ya siz millettin evin de ne oluyo ne bitiyo haberdarmisiniz? sanki biz bilmiyoruz 2 yasindaki cocugun anne sevgisine muhtac oldugunu. bekara kari bosamak kolay derler! hayat mucadelesinden bi haber insanlar var yazik!
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  • XXX:
    2 yasındaki çocuk anne sevgisine muhtacken kreste ne işi var. allah bazı kadınlara (muhtac durumda olanlar hariç)akıl fikir versin. sanki kreste ne ögrenecek o yastaki cocuk :(
    Cevap Yaz 21 27 Yayından Kaldır
  • MİSAFİR:
    Verdi diye mecbur kaldı diye dövmek mi lazım? o insan bu işten para kazanıyor. Onu geçtim bir insan çocuğu emanet etse bu insana iş dışında demek ki dövecek.
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  • FAKİR:
    MUHTAÇ DURUMDA OLMASA HİÇ BİR ANNE O YAŞTA KREŞE VERMEZ ORADA ANNEYİ DEĞİL O VİCDANSIZ KADINI ELEŞTİR BENCE
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  • EMPATİ YOKSUNU:
    anne baba çalışıyorsa, dede nine vs yoksa ne yapılacak başka, empati yapmayı öğrenin biraz.
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