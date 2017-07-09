2. Uluslararası Türkoğlu Avasım Geleneksel Türk Oyunları Festivali - Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde düzenlenen 2. Uluslararası Türkoğlu Avasım Geleneksel Türk Oyunları Festivali'nin ikinci gününde Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Yıldızdoğan konser verdi.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde düzenlenen 2. Uluslararası Türkoğlu Avasım Geleneksel Türk Oyunları Festivali'nin ikinci gününde Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Yıldızdoğan konser verdi.
Kaymakamlık, belediye ve Avasım Derneği tarafından 23 Nisan Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen konseri 3 bin civarında kişi izledi.
Yaklaşık bir saat süren konserde eski ve yeni albümlerinden şarkılar seslendiren Yıldızdoğan'a izleyiciler de eşlik etti.
Türkoğlu Kaymakamı Serdar Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğe Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Bulgaristan, İran, Çin Halk Cumhuriyeti, Hırvatistan, İngiltere, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Kazakistan, Litvanya, Malezya, Meksika, Moğolistan, Hollanda, Polonya ve Ukrayna'dan çok sayıda kişinin katıldığını dile getirdi.
Kartal, katılımın festivalin birinci gününe oranla iki katına çıktığını ifade ederek, amaçlarının Türk örf ve adetlerini yaşatmak ve tüm dünyaya tanıtmak olduğunu söyledi.
Belediye Başkanı Osman Okumuş da festivalle insanları bir araya getirmeyi amaçladıklarını belirterek, etkinliğe katkı sağlayan ve emek veren herkese teşekkür etti.
Konserin ardından Okumuş, Yıldızdoğan ve ekibine yöresel hediyeler takdim etti.