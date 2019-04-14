2. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali Başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce (DOB) düzenlenen 2. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali, Osmanlı donanması komutanı Muhyiddin Piri Bey'in hayatını ele alan ilk ve tek bale eseri "Piri Reis" ile yarın sanatseverlerle buluşacak.

DOB tarafından Gaziantep Valiliği, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen festival, 15-25 Nisan tarihleri arasında ücretsiz gerçekleştirilecek.

DOB'un 2019'da gerçekleştireceği uluslararası festivallerin ilki yarın akşam Osmanlı donanması komutanı, denizlerin piri Muhyiddin Piri Bey'in hayatını ele alan ilk ve tek bale eseri "Piri Reis"in sahnelenmesiyle başlayacak. 15. yüzyılda yaşamış, dünyayı ilk kez haritalandıran Osmanlı'nın büyük değerini anlatan eserin müzikleri Can Atilla'ya, koreografi ve librettosu Devlet Opera ve Balesinin ödüllü koreografları G. Armağan Davran ve Volkan Ersoy'a ait iki perdelik eser, Samsun Devlet Opera ve Balesince GAÜN Mavera KSM Ana Salonu'nda sahnelenecek.

Arnavutluk'tan solistlerin konuk olacağı gala konserinde, Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrasına, Eva Golemi (soprano), Ramona Tullumani (soprano) ve Denis Skura (tenor) eşlik edecek.

Çocuklar da unutulmadı

Ünlü Azeri besteci Üzeyir Hacıbeyov'ın eseri "Arşın Mal Alan" opereti de 22 Nisan akşamı sahnede olacak. Librettosu da ünlü besteciye ait olan eserde, Karabağ'ın Şuşa şehrinde yaşayan gerçek karakterlerden esinlenerek, o dönemin kadın-erkek ilişkilerine büyüteç tutuyor.

Festivalin son üç gününde çocuklar için temsil verilecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar için "Sihirli Dünya" isimli çocuk oyunu sahnelenecek.

Müzik düzenlemeleri Ahmet Kahyaoğlu'na, librettosu ve rejisi Haldun Özörten'e, koreografisi Hülya Şeren Nüfusçu'ya ait eseri, Samsun Devlet Opera ve Balesi sahneliyor.

Bir çocuğun rüyaya dalmasıyla başlayan eser, miniklere klasik müzik sanatını eğlenceli bir şekilde anlatıyor.

Orkestra sanatçılarının da sahne üstüne çıkarak enstrümanlarını miniklere tanıtacakları eser, 23 Nisan'da Şehitkamil Kültür Kongre Merkezi'nde, 24 ve 25 Nisan'da Onat Kutlar Sahnesi'nde çocuklarla buluşacak.

Kaynak: AA