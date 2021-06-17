2 Temmuza kadar okul zorunlu mu? Telafi eğitimi zorunlu mu?

Haziran ayı normalleşe takvimi dün akşam açıklandı. Bu kapsamda "2 Temmuza kadar okul zorunlu mu? Telafi eğitimi zorunlu mu?" Soruları merak ediliyor. 1 Haziran itibariyle tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki anasınıflarında, 7 Haziran itibariyle ise tüm ortaokul ve liselerde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilmesine karar verildi. İşte detaylar...

Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında, 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanmasına karar verildi. Bugünden itibaren çocuklar okullara gidebilecekler. İşte tüm detaylar..

2 TEMMUZA KADAR OKUL ZORUNLU MU?

Kademeli normalleşme kapsamında, 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlandı. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecekler.

7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecek.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda ise yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacak.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Bakan Selçuk "18 Haziran itibaren karnelerimizi açıyoruz. Dileyen 18 Haziran'da karnesine ulaşabilecek" diye konuştu.

"Yaz döneminde isteğe bağlı telafi programını başlatıyoruz" açıklamasında bulunan Selçuk, "Okullarımız 2 Temmuz'dan yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz" diye konuştu.

OKULA İSTEYEN Mİ GİDECEK?

Okullardaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecek.

2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecek.

TELAFİ EĞİTİMİNE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Eğitimde verimliliği arttırıp, pandemi sürecindeki eksikliği gidermek amacıyla Milli Eğitim Bakanlı "Telafide Ben de Varım" isimli bir telafi programı geliştirdi. MEB Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla gönderilen yazıda, telafi eğitimi programının detayları yer aldı. Veli ve öğrencilerin merakla takip ettiği telafi eğitimi başvuruları 21 Haziran 2021 ve 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak. Telafi eğitimine katılmak isteyen öğrenciler, veli izin belgesiyle beraber eğitim faaliyetlerinin açılmış olduğu okullara başvuruda bulunabilecek.