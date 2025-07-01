2 Temmuz Çarşamba 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 2 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar li

2 Temmuz Çarşamba 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 2 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar li
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Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 2 Temmuz Çarşamba 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 2 Temmuz 2025 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 2 Temmuz 2025 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

2 Temmuz Çarşamba 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 2 Temmuz 2025 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 2 Temmuz 2025 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER

–– Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Demiryolu Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

TÜMÜ

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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