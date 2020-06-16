2 tekerlekli salça makinesi geçim kaynağı oldu
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2 tekerlekli salça makinesi geçim kaynağı oldu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşayan Mehmet Kutlu (60), motosikletinin arkasına bağladığı 2 tekerlekli salça sıkma makinesiyle geçimini sağlıyor.

2 tekerlekli salça makinesi geçim kaynağı oldu
16.06.2020 12:38 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:42

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşayan Mehmet Kutlu (60), motosikletinin arkasına bağladığı 2 tekerlekli salça sıkma makinesiyle geçimini sağlıyor. 16 yıldır bu işi yaptığını söyleyen Mehmet Kutlu, "Bu makine geçim kaynağım. Kazancım bu. 3 çocuğumu da salça yapma işiyle evlendirdim" dedi.

Kumluca'da üreticiler, örtü altı sebze üretim sezonunun sonuna gelindiğinde seralardaki domatesleri topluyor. Yıkadıktan sonra şeffaf çuvallara konulan domatesler, 3 gün bekletiliyor. Daha sonra etiyle kabuğu ayrılan domatesler salça yapma makinesinden geçirilerek, salça haline getiriliyor. Kasapçayırı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Kutlu da motosikletinin arkasında taşıdığı 2 tekerlekli sıkma makinesiyle yıllardır salça yapanlara hizmet veriyor. Mehmet Kutlu, 16 yıldan beri motosikletinin arkasına bağladığı 2 tekerlekli sıkma makinesiyle geçimini sağlıyor.GÜNLÜK 1 TON SALÇA YAPIYORMehmet Kutlu, "2004 yılından beri salçacılık yapıyorum. Salça çekiyorum. Beni çağırıyorlar, geliyorum. İşe başlamadan önce makinemi yıkıyorum. Çünkü makine yoldan gelirken toz olmuş olabilir. Ondan sonra salçayı çekiyoruz. Tekrar makineyi yıkıyorum. Vatandaşa tertemiz salça temin ediyorum. Günlük 500 kilo ile 1 ton arasında salça çekiyorum. 4 ay, haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında çalışıyorum. Bu makine benim geçim kaynağım. Motosikletime takıyorum. Kazancım bu. Salçanın çuvalını 5 TL'ye çekiyorum. Biz de zam yapmak zorunda kaldık. Daha önce 2,5 veya 3 TL'ye yapıyorduk. 3 çocuğum vardı. 2 kız, 1 oğlan. 5 torun sahibiyim. 3 çocuğumu da salça yapma işiyle evlendirdim. Geçimimi bununla sağlıyorum" dedi.TUZLAYIP 3 GÜN GÜNEŞTE BEKLETİYORLARDomateslerini makineden çektiren Adile Selçuk (63), "Domateslerimizi seralardan topluyoruz. Eve getirip yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra doğrayıp 1 hafta çuvallarda bekletiyoruz. Bir haftadan sonra domatesleri sıktırıyoruz, salça haline getiriyoruz. 3 gün de leğenlerde bekletiyoruz. Tuzluyoruz. 3 gün güneşletiyoruz. Güneşte mikroplar iyi kırılıyor. Ondan sonra da salçamızı kavanozlara koyuyoruz" diye konuştu.'ÇOCUKLARIMIZLA BİRLİKTE YİYORUZ'Bilal Selçuk (65) da şöyle dedi:

"Bu salça işini her yıl yapıyoruz. Kendi seralarımızda olmasa da dostlarımızın, komşularımızın seralarından toplayıp getiriyoruz. Yıkıyoruz, doğruyoruz. Çuvallara koyuyoruz. Çuvallarda bir hafta, 10 gün beklettikten sonra salçacımızı çağırıyoruz. 3 gün de salça çekildikten sonra bekliyor. Leğenlere alıyoruz. Tuzluyoruz. Ondan sonra bidonlara koyuyoruz. Çocuklarımızla birlikte yiyoruz."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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