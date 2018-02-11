2- Samsunlu Şehit Uzman Çavuş Şahin'i Son Yolculuğuna 10 Bin Kişi Uğurladı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin'in (28) cenazesi, memleketi Samsun'da 10 bin kişinin katıldığı törenin ardından toprağa verildi.

Bitlis'in Tatvan Komando Taburu'nda görevliyken 'Zeytin Dalı Harekatı' için Afrin'e giden ve burada dün çıkan çatışma sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şahin'in cenazesi memleketi Samsun'un Havza ilçesine getirildi. Kevser Camii'nde düzenlenen cenaze törenine şehidin ailesi ile yakınlarının yanı sıra Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Gençlik ve Spor eski Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun milletvekilleri Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı ile Hasan Basri Kurt, MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

ŞEHİT EŞİNİN ASKER KIYAFETİNİ GİYDİ

Çiğdem Şahin, şehit eşinin askeri kıyafetini giyerek, cenazeyi karşıladı. Polis memurluğu görevini 2015 yılında bırakıp, piyade uzman çavuş olan şehit Şahin'in 5 ay önce evlendiği belirtildi. Cenaze töreninde şehit annesi Behiye Şahin, ayakta durmakta güçlük çekti. Şehidin babası Seyit Ahmet Şahin'in ise 2007 yılında yaşamını yitirdiği belirtildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin, öğle vakti, İl Müftüsü Veysel Çakı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Yenice Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında defnedildi. - Samsun