2 rekatlık Şaban ayı 1. günü namazı ve tarifi nedir? Şaban ayının ilk gün (1. günü) namazı nasıl kılınır? İki rekatlık namaz kılınışı, hangi sureler o

Şaban ayı, Hicri takvime göre yılın sekizinci ayı. Dinimize göre Recep ve Ramazan ile birlikte mübarek 3 aylardan biridir. Şaban ayı hakkında Peygamber Efendimiz, "Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır." buyurmuştur. Bu bakımdan Şaban ayının önemi çok fazladır. Peki, 2 rekatlık Şaban ayı 1. günü namazı ve tarifi nedir? Şaban ayının ilk gün (1. günü) namazı nasıl kılınır? İki rekatlık namaz kılınışı, hangi sureler okunur?

2022 ŞABAN AYI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

2022 yılındaki Şaban ayı 4 Mart 2022 Cuma günü başlayacaktır. Mübarek 3 ayların 2. ayı Şaban ayı 4 Mart 2022 tarihinde başlayacaktır.

Şaban ayının ilk günü : 4 Mart 2022 Cuma

4 Mart 2022 Cuma Şaban ayının ilk gecesi : 3 Martı 4 Marta bağlayan gece

Recep ayı 3 Mart Perşembe günü bitecektir. Haliyle 3 Mart Perşembe akşam namazı ile birlikte Şaban ayına giriş yapmış olacağız. Şaban ayının ilk gecesi 3 Mart Perşembeyi 4 Mart Cumaya bağlayan gecedir.

ŞABAN AYININ İLK GÜNÜ NE ZAMAN?

Şabanı Şerif ayının ilk günü 4 Mart Cuma günü yani yarındır. Yarın sabah namazından akşam namazına kadar olan süre Şabanın ilk günü olacaktır.

ŞABAN AYININ İLK GÜNÜ NAMAZI KILINIŞI VE TARİFİ (1. GÜN NAMAZI)

Enes (Radıyallahu Anh) 'dan rivayet edildiğine göre, " Şaban ayının ilk günü 2 rekat kılıp, her rekatında 1 Fatiha , 10 Ayetel Kürsi ve :

[Şehidallahüennehü Lâilâhe illahüvelmelêiketü veülülılmi gâimembilgıst. Lâilêhe illâhüvelazîzülhakîm.] [Ali İmran Suresi 18. ayet]

'Allah, şüphesiz Kendisinden başka adaleti icra ve ikame etmekte olan hiçbir ilah bulunmadığı gerçeğine şahitlikte bulunmuştur. (O'nun büyük kudretini gören) melekler ve ilim sahipleri de (aynı şahitliği ikrar etmiştir.) O( hiç yenilmeyip daima galip gelen ve her işi yerli yerinde olan) Aziz ve Hakim olan Zat'tan başka hiçbir ilah yoktur.' (Al-i İmran Suresi 18) ayeti kerimesini okuyan kişiye Allah-u T'ala birçok mükafatlar ihsan eder."

(Kaynak : Muhammed Hakki en-Nazilli, Hazinetül-esrar ve celiletül-ezkar)

ŞABAN AYININ İLK GÜNÜ NAMAZI REKATLARA GÖRE OKUNACAKLAR

1. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 10 Ayetel Kürsi + 1 kere Ali İmran Suresi 18. ayet

1 Fatiha Suresi + 10 Ayetel Kürsi + 1 kere Ali İmran Suresi 18. ayet 2. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 10 Ayetel Kürsi + 1 kere Ali İmran Suresi 18. ayet

ŞABANIN İLK GÜNÜ NAMAZI NE ZAMAN KILINACA?

Yukarıda tarifini verdiğimiz Şabanın ilk gün namazı 4 Mart Cuma günü yani yarın kılınacaktır. 4 Mart Cuma akşam namazına kadar bu namazı eda edebilirsiniz. Allah (c.c.) kabul eylesin. Amin...

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