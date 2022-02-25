2 rekatlık Miraç gecesi namazı nasıl kılınır? 2 rekatlık Recebin 27. gece namazı ve kılınış tarifi! 2 rekat namazda neler okunacak? (Miraç kandili)

Miraç Kandili, Recep ayının 27. gecesine denk gelmektedir. 2022 yılındaki Miraç Kandili ise 27 Şubat Pazar tarihinde denk gelmektedir. Daha doğrusu Miraç Kandili'nin günü 28 Şubat Pazartesiye denk gelirken, Miraç Kandilinin gecesi ise 27 Şubat Pazarı 28 Şubat Pazartesiye bağlayan gece olmaktadır. Peki, 2 rekatlık Miraç gecesi namazı nasıl kılınır? 2 rekatlık Recebin 27. gece namazı ve kılınış tarifi! 2 rekat namazda neler okunacak? İşte namaz tarifi...

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN 2022?

Bu sene Miraç Kandili'nin günü 28 Şubat Pazartesiye denk gelirken, Miraç Kandilinin gecesi ise 27 Şubat Pazarı 28 Şubat Pazartesiye bağlayan gece olmaktadır.

Miraç kandili gecesi : 27 Şubat Pazar'ı 28 Şubat Pazartesi'ye bağlayan gece

27 Şubat Pazar'ı 28 Şubat Pazartesi'ye bağlayan gece Miraç kandili günü : 28 Şubat Pazartesi imsak vaktinden akşam namazına kadar olan süre

MİRAÇ KANDİLİ GECESİNDE KILINACAK 2 REKATLIK NAMAZ VE TARİFİ

"Her kim, Recep ayının 27. gecesi 2 rekat kılıp her bir rekatta 1 Fatiha ve 20 kere İhlas (Gulhuvallahüehad) Surelerini okur , namazı bitirince, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 'e 10 kere salavat getirdikten sonra :

[Allahümme innî eselüke bimuşêhedeti esrârilmühibbîne vebilhalvetilletî hassaste bihê seyyidelmürselîne hîne esraytebihi leyletessêbiı velışrîne enterhame galbiyelhazîne vetucîbe değvetî yâ ekramelekramîn]

derse, muhakkak Allah-u Teâla onun duasını kabul eder, şanını yüceltir, yalvarışına acır ve kalplerin öldüğü günde onun kalbini diri tutar. (ruhunu öldürmez, iman nurunu söndürmez.)"

(Kaynak : es-Safûrî, Nüzhetü'l mecâlis - el-Hâcce Düriyye Halîl el-Hurfân, el-Fevâidü'l-İlâhiyye el-vâride 'an Hari'l-Beriyye)

2 REKATLIK MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI DETAYLI TARİFİ

Namazda hangi rekatta neler okunacak aşağıdaki gibidir:

1. rekat : 1 Fatiha + 20 İhlas Suresi

1 Fatiha + 20 İhlas Suresi 2. rekat : 1 Fatiha + 20 İhlas Suresi

Namaz bitince 10 defa salavat getirilir. Ardından yukarıda paylaştığımız dua okunur.

MİRAÇ GECESİ 2 REKATLIK NAMAZ NE ZAMAN KILINIR?

Yukarıda anlattığımız namaz 27 Şubat Pazar 2022 günü akşam namazı okunduktan sonra kılınmaktadır. 27 Şubat Pazar'ı 28 Şubat Pazartesi'ye bağlayan gece bu namazları kılabilirsiniz. Şimdiden Allah (c.c.) kabul eylesin. Amin...

Haberler.com - Gündem