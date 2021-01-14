Bingöl'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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Bingöl'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

14.01.2021 12:48 | Son Güncelleme: 14.01.2021 13:04

Bingöl'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bingöl'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nimetullah Parlak idaresindeki 34 NV 7320 plakalı otomobil, Bingöl-Genç kara yolu Çayağzı mevkisinde karşı yönden gelen Uğur Çağlayan'ın kullandığı 34 FL 720 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, Eyüp Tangüneş olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüler yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Bingöl-Genç kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Bingöl'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Bingöl'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Bingöl'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Bingöl'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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