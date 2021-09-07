2'inci Ordu Komutanı Gürak, yaralı askerleri ziyaret etti
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2'inci Ordu Komutanı Gürak, yaralı askerleri ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

2'inci Ordu Komutanı Gürak, yaralı askerleri ziyaret etti Suriye'nin El Bab kentinda PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan askerleri, 2'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve beraberindeki heyet Kilis Devlet Hastanesinde ziyaret etti.

2'inci Ordu Komutanı Gürak, yaralı askerleri ziyaret etti

KİLİS - Suriye'nin El Bab kentinda PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan askerleri, 2'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve beraberindeki heyet Kilis Devlet Hastanesinde ziyaret etti.

2'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Toker, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ile beraberindeki askeri heyet helikopterle 1'inci Hudut Alay Komutanlığına geldi. Buradan karayolu ile Kilis Devlet Hastanesine geçen 2'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ile beraberindekiler, sabah saatlerinde - Suriye'nin El Bab kentinda PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan askerleri ziyaret ederek, hastane yönetiminden bilgi aldılar.

Daha sonra 2'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak 1'inci Hudut Alay Komutanlığına, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Hareket bölgesinde görev yapan paşalar ve komutanlarla birlikte bir toplantı yaptığı bildirildi.

2'inci Ordu Komutanı Gürak, yaralı askerleri ziyaret etti
2'inci Ordu Komutanı Gürak, yaralı askerleri ziyaret etti
2'inci Ordu Komutanı Gürak, yaralı askerleri ziyaret etti
2'inci Ordu Komutanı Gürak, yaralı askerleri ziyaret etti
2'inci Ordu Komutanı Gürak, yaralı askerleri ziyaret etti
2'inci Ordu Komutanı Gürak, yaralı askerleri ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ

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