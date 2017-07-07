2 Milyon İstihdam Hedefinin Yüzde 70'ine Ulaşıldı"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, "2 milyon ilave istihdam hedefimizin yaklaşık yüzde 70-80'ini başarmış olmak önemli bir ölçek." dedi.



Ceylan, Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünde düzenlediği toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli seferberlik çağrısı üzerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun Konya'dan kamuoyuna duyurduğu, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" Programı kapsamında kente geldiklerini anlattı.



Ticaret, sanayi, esnaf ve sanatkar odalarının temsilcilerinin yanı sıra sendikalar ve iş verenleri 81 ili kapsayacak şekilde iki kez ziyaret ettiklerini aktaran Ceylan, "İstihdamı teşvik açısından çok önemli teşvik projelerini de gerek işverenlerimizin gerek çalışanlarımızın imkanına sunmuş olduk. İki milyon ilave istihdam 2017 hedefimize haziran sonu itibarıyla yaklaşık 1 milyon 300 bin hedefine ulaşmış olduk özel sektörde. Yani altı aylık süre içerisinde hedefimizin yaklaşık yüzde 70-80'ini başarmış olmak önemli bir ölçek." diye konuştu.



Zonguldak'ın emeğin başkenti bir il olduğunu vurgulayan Ceylan, şunları kaydetti:



"Yaklaşık şu an itibarıyla 132 bin aktif çalışanımız var, Özellikle geçmiş yıllarda kömür işletmelerinde emekli sayımız fazladır ve 155 bin emeklimiz var. Zonguldak'ta bu yıl hedeflediğimiz istihdam sayısı 3 bindi. Haziran sonu itibarıyla bu rakamı 2 bin 350 olarak gerçekleştirmiş durumdayız. Kentte 11 ölümlü iş kazası yaşanmış. Bunlardan 9'u maden sektörü, bir inşaat ve biri ise trafik kazası sonucu meydana gelmiş."