Uşak'ta iki mahalleyi tehdit eden orman yangını kontrol altına alınamadı
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Uşak'ta iki mahalleyi tehdit eden orman yangını kontrol altına alınamadı

Uşak'ın Ciğerdede köyünde öğlen saatlerinde başlayan orman yangını 6 saattir kontrol altına alınamadı. 2 mahalleyi tehdit eden yangına helikopter, arazöz, iş makineleri ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

03.09.2020 21:08 | Son Güncelleme: 03.09.2020 22:10

Uşak'ta, öğlen saatlerinde başlayan orman yangını, henüz kontrol altına alınamadı. 2 mahalleyi tehdit eden yangından yükselen alevler, karanlık geceyi aydınlattı.

6 SAATTİR KONTROL ALTINA ALINAMADI

Uşak'ın Ciğerdede köyünde öğlen 14.30'da başlayan yangın 6 saati geçkin süredir kontrol altına alınamadı. Henüz çıkış nedeni belli olmayan yangında 4 helikopter, 30 arazöz, 5 iş makinesi ve yaklaşık olarak 120 personel yangını kontrol altına almak için çalışıyor.

Uşak'ta iki mahalleyi tehdit eden orman yangını kontrol altına alınamadı

2 MAHALLE TAHLİYE EDİLEBİLİR

20 hektar alandan fazla alanın yandığı tahmin edilen yangında, yangının daha da büyümesi halinde Ciğerdede köyüne bağlı Pıhtılar ve Hacıimam Mahalleleri'nin tahliye edileceği öğrenildi.

Uşak'ta iki mahalleyi tehdit eden orman yangını kontrol altına alınamadı
Uşak'ta iki mahalleyi tehdit eden orman yangını kontrol altına alınamadı

Kaynak: İHA

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