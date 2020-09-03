Uşak'ta iki mahalleyi tehdit eden orman yangını kontrol altına alınamadı Uşak'ın Ciğerdede köyünde öğlen saatlerinde başlayan orman yangını 6 saattir kontrol altına alınamadı. 2 mahalleyi tehdit eden yangına helikopter, arazöz, iş makineleri ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Uşak'ta, öğlen saatlerinde başlayan orman yangını, henüz kontrol altına alınamadı. 2 mahalleyi tehdit eden yangından yükselen alevler, karanlık geceyi aydınlattı. 6 SAATTİR KONTROL ALTINA ALINAMADI Uşak'ın Ciğerdede köyünde öğlen 14.30'da başlayan yangın 6 saati geçkin süredir kontrol altına alınamadı. Henüz çıkış nedeni belli olmayan yangında 4 helikopter, 30 arazöz, 5 iş makinesi ve yaklaşık olarak 120 personel yangını kontrol altına almak için çalışıyor. 2 MAHALLE TAHLİYE EDİLEBİLİR

20 hektar alandan fazla alanın yandığı tahmin edilen yangında, yangının daha da büyümesi halinde Ciğerdede köyüne bağlı Pıhtılar ve Hacıimam Mahalleleri'nin tahliye edileceği öğrenildi. Kaynak: İHA