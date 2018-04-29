2 Kişinin Öldüğü Zincirleme Kaza Sonrası Yaşananlar Cep Telefonuyla Kaydedildi

Kahramanmaraş Gaziantep otobanında dün meydana gelen ve 2 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı zincirleme kazanın hemen sonrasında çekilen görüntüler, yaşanan olayın boyutunu gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu üzerinde seyir halinde olan bir kamyon şiddetli yağmur ve dolu nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yatması sonucu seyir hainde olan 10 araç Narlı Otoban girişinde birbirine girmişti. Kazada Kürşat Kunt olay yerinde, Halil Çelik ise kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesinde hayatını kaybederken, İsmail Çelik, Mehmet Taş, Yasin Bulu, Osman Burak Çelik (2), Veysel Çelik, Hansi Çelik, Kamile Baysal Çelik, Abuzer Şimşek ile isimleri belirlenemeyen toplamda 17 kişi Kahramanmaraş ve Gaziantep'te yer alan çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

Kazanın hemen ardından yaşananlar olayın boyutunu gözler önüne serdi. Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, sıkışan yaralıyı araçtan kurtarma anının yanı sıra, kapanan yol, güvenlik tedbirleri alan jandarma ekipleri, kurtarma ve arama çalışmaları yürüten itfaiye ekiplerinin çalışmaları da yer aldı. - GAZİANTEP