2 kişinin öldüğü silahlı kavga güvenlik kamerasında
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2 kişinin öldüğü silahlı kavga güvenlik kamerasında

10.12.2020 14:52 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:23

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde bir iş yerinde çıkan, 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde bir iş yerinde çıkan, 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, önceki gün Hendek ilçesi Başpınar Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İş yeri sahipleri ile karşı grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar birbirlerine silahlarla ateş açtı. Kavgada Enes Güney, Fatih Sunman, M.Y. ve E.K. yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Enes Güney ve Fatih Sunman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Güney ve Sunman dün Hendek ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

O ANLAR KAMERADA

Bu arada silahlı kavga, olayın yaşandığı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ofiste iki taraf arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine, tarafların birbirlerine tabanca ile ateş ettikleri anlar yer aldı.


2 kişinin öldüğü silahlı kavga güvenlik kamerasında
2 kişinin öldüğü silahlı kavga güvenlik kamerasında
2 kişinin öldüğü silahlı kavga güvenlik kamerasında
2 kişinin öldüğü silahlı kavga güvenlik kamerasında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet KAVİS

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