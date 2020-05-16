2 kişinin öldüğü köpek kavgasında 1 kişi daha tutuklandı
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2 kişinin öldüğü köpek kavgasında 1 kişi daha tutuklandı

KONYA'nın Çumra ilçesinde, iki aile arasında çıkan, Erol Fırat (58) ve oğlu Furkan Fırat'ın (24) öldüğü kavgayla ilgili gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan Mehmet Zengin (54) hakkında Cumhuriyet Savcılığı yeniden gözaltı kararı verdi.

2 kişinin öldüğü köpek kavgasında 1 kişi daha tutuklandı
16.05.2020 18:02 | Son Güncelleme: 16.05.2020 18:02

KONYA'nın Çumra ilçesinde, iki aile arasında çıkan, Erol Fırat (58) ve oğlu Furkan Fırat'ın (24) öldüğü kavgayla ilgili gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan Mehmet Zengin (54) hakkında Cumhuriyet Savcılığı yeniden gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan Mehmet Zengin, 'kasten adam öldürme' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında Mehmet Zengin'in oğlu Mehmet Zengin (18) de daha önce tutuklanmıştı.

Olay, 7 Mayıs Perşembe günü saat 23.30 sıralarında, Çumra Mahallesi Aslım Yaylası'nda meydana geldi. Erol Fırat ve oğlu Furkan Fırat ile komşuları Mehmet Zengin ile aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Zengin arasında, çardakta bakılan köpek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sonrası baba Mehmet Zengin ile oğul Zengin, bıçaklarla Fırat ailesine saldırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklanan Erol Fırat olay yerinde, oğlu Furkan Fırat ise ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda, hayatını kaybetti. Kendileri de hafif şekilde yaralanan baba ve oğlu hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Oğul Mehmet Zengin, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanırken, babası ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

YENİDEN GÖZALTINA ALINIP, TUTUKLANDI

Saldırıda eşi ve oğlunu kaybeden Hatice Fırat (55), dün Cumhuriyet Savcılığında ifade verdi. Fırat ifadesinde, eşini baba Mehmet Zengin'in bıçaklayarak öldürdüğünü söyledi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı ise olay yerinde bulunanların ifadeleri doğrultusunda Mehmet Zengin hakkında gözaltı kararı çıkarttı. Yeniden gözaltına alınan Mehmet Zengin, çıkarıldığı Çumra Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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