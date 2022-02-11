2 kişinin öldüğü 'cenaze' kavgası davasında 5 sanığa müebbet

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da, cenaze katılımı nedeniyle aileler arasında çıkan ve 2 kişinin öldüğü kavgayla ilgili davanın karar duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, 9 sanıktan 5'ine ömür boyu hapis cezası verdi.

Olay, 15 Temmuz 2020'de Kepez ilçesi Kütükçü Mahallesi Kütükçü Köprüsü önünde meydana geldi. Cenazeye katılmama nedeniyle husumetli olan Muşlu iki ailenin üyeleri, akşam saatlerinde yol ortasında karşılaştı. Taraflar birbirlerine taş, sopa, çapa, balta ve bıçakla saldırdı. İki aileden 12 kişinin katıldığı kavgada Huni Karadeniz (19) yaşamını yitirdi. Rahmi Gündüz, Vehbi Gündüz (28), Fatih Gündüz, Mahmut Karadeniz ve Sırrı Karadeniz ise bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Huni Karadeniz'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, 5 yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere götürdü. Yaralılardan Vehbi Gündüz de tedaviye alındığı hastanede kurtarılamadı. Kavgadan sonra her iki aileden toplam 9 kişi tutuklandı.

Mahkeme diğer sanıklar Fatih Gündüz, Baver Gündüz, Özgür Gündüz ve Rahmi Gündüz'e de önce 'kasten insan öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Ardından sanıkların haksız tahrik altında olmaları ve duruşmalardaki halleri nedeniyle cezaları 12'şer yıl 6'şar aya indirildi. Mahkeme ayrıca sanıklara 'öldürmeye teşebbüs' suçundan verdiği 13'er yıl hapis cezalarını haksız tahrik ve duruşmalardaki halleri nedeniyle 5'er yıl 5'er aya indirdi. Sanıklara toplamda 17'şer yıl 11'er ay ceza verildi.