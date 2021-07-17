İnegöl'de 2 katlı metruk bina alev alev yandı
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İnegöl'de 2 katlı metruk bina alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İnegöl'de 2 katlı metruk bina alev alev yandı Bursa'nın İnegöl ilçesindeki 2 katlı metruk bina alev alev yandı.

İnegöl'de 2 katlı metruk bina alev alev yandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesindeki 2 katlı metruk bina alev alev yandı.

Yangın, gece saatlerinde Sinanbey mahallesi Sinanbey caddesi üzerinde bulunan 2 katlı metruk binada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını görenler durumu polise ve itfaiyeye bildirdiler.

Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alev topuna dönen binaya müdahale ederek 1 saatte söndürdüler. Yangın sonucu yıkılma tehlikesi yaşanan binanın çevresine güvenlik şeridi çekildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İnegöl'de 2 katlı metruk bina alev alev yandı
İnegöl'de 2 katlı metruk bina alev alev yandı
İnegöl'de 2 katlı metruk bina alev alev yandı
İnegöl'de 2 katlı metruk bina alev alev yandı
İnegöl'de 2 katlı metruk bina alev alev yandı
İnegöl'de 2 katlı metruk bina alev alev yandı
İnegöl'de 2 katlı metruk bina alev alev yandı
İnegöl'de 2 katlı metruk bina alev alev yandı
İnegöl'de 2 katlı metruk bina alev alev yandı
İnegöl'de 2 katlı metruk bina alev alev yandı
İnegöl'de 2 katlı metruk bina alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan

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