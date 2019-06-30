2 katlı evin çatısından düşerek öldü

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde, Ahmet Güler (70), 2 katlı evinin çatısından dengesini kaybederek, zemine düştü. Ağır yaralanan Güler, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde, Halfeti'ye bağlı Rüştüye Mahallesi'nde meydana geldi. 2 katlı evinin çatısında uyuyan ve sabah kalkınca aşağı inmek isteyen Ahmet Güler, dengesini kaybetmesi sonucu düştü. Gürültüyü duyup, dışarı çıkanlar, zeminde kanlar içinde yatan Güler'i görünce sağlık ekibine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Güler'i ambulansla Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan Güler, sevk edildiği Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ahmet Güler'in cansız bedeni, otopsi için morga konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak: DHA