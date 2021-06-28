2 katlı ev alevlere teslim oldu
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2 katlı ev alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

2 katlı ev alevlere teslim oldu Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen ev yangınında, iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

2 katlı ev alevlere teslim oldu

SİNOP - Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen ev yangınında, iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Düzler köyü Harmanyanı mevkiinde Mustafa Oktay'a iki katlı ahşap evde bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin çalışması sonucu yangın söndürüldü ancak ev tamamen yanarak küle döndü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

2 katlı ev alevlere teslim oldu
2 katlı ev alevlere teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Celal Araz

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