İnşaatta çalışan kardeşlerin kavgası kanlı bitti! İkisi mezarda diğeri firarda

Denizli'de bir inşaatta duvar ustası olarak çalışan üç kardeşten birisi, diğer iki kardeşini silahla vurarak öldürdü.

Sabah saat 08.30 sıralarında Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde devam eden bir inşaatta edinilen bilgiye göre; inşaatta duvar ustası olarak çalışan Doğan, Hamza ve Ümit Akbay kardeşler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

İKİ KARDEŞİNİ DE ÖLDÜRDÜ

Tartışma sonucu öfkeye kapılan Doğan Akbay, silahla çalışmakta olan kardeşlerine defalarca ateş etti. Ağır yaralanan Hamza ve Ümit Akbay, kanlar içinde yere yığılırken, Doğan Akbay suç aletiyle birlikte olay yerinden kaçtı.

KATİL KARDEŞ FİRARDA

Kavgaya şahit olan kardeşlerin amelesi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İnşaata gelen sağlık ekipleri, iki kardeşin de hayatlarını kaybettiğini belirledi. Firar eden zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı