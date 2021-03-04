İnşaatta çalışan kardeşlerin kavgası kanlı bitti! İkisi mezarda diğeri firarda
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İnşaatta çalışan kardeşlerin kavgası kanlı bitti! İkisi mezarda diğeri firarda

04.03.2021 09:51 | Son Güncelleme: 04.03.2021 10:36

Denizli'de bir inşaatta duvar ustası olarak çalışan üç kardeşten birisi, diğer iki kardeşini silahla vurarak öldürdü.

Sabah saat 08.30 sıralarında Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde devam eden bir inşaatta edinilen bilgiye göre; inşaatta duvar ustası olarak çalışan Doğan, Hamza ve Ümit Akbay kardeşler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

İKİ KARDEŞİNİ DE ÖLDÜRDÜ

Tartışma sonucu öfkeye kapılan Doğan Akbay, silahla çalışmakta olan kardeşlerine defalarca ateş etti. Ağır yaralanan Hamza ve Ümit Akbay, kanlar içinde yere yığılırken, Doğan Akbay suç aletiyle birlikte olay yerinden kaçtı.

2 kardeşini inşaatta infaz etti

KATİL KARDEŞ FİRARDA

Kavgaya şahit olan kardeşlerin amelesi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İnşaata gelen sağlık ekipleri, iki kardeşin de hayatlarını kaybettiğini belirledi. Firar eden zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

2 kardeşini inşaatta infaz etti
İnşaatta çalışan kardeşlerin kavgası kanlı bitti! İkisi mezarda diğeri firarda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
İSİMSİZ: Bunlar inşaata silahlamı çalışmaya gidiyor silah ne arar inşaatta millet kafayı yemiş.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
DIYANET: ISLAM AHLAK VE EDEPTEN UZAKLAŞTIKÇA BUNLAR DAHA İYİ GÜNLERIMIZ
Cevap Yaz 2 7 Yayından Kaldır
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