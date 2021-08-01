2 kadın soğan sererken çöken çatıdan düştü
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2 kadın soğan sererken çöken çatıdan düştü

2 kadın soğan sererken çöken çatıdan düştü
Demirören Haber Ajansı / Nuri Pir - Haberler | Güncel

ADANA'da 2 kadın, çatısına soğan sermek için çıktıkları ahırın çökmesi ile yaralandı.

ADANA'da 2 kadın, çatısına soğan sermek için çıktıkları ahırın çökmesi ile yaralandı.

İlçeye bağlı Topallı Mahallesi'nde yaşayan Ümmü Gülsüm P. ile Ümmü Gülsüm G., soğan sermek için yaşadıkları evin ahırındaki çatıya çıktı. Bu sırada çinko kaplamanın bir kısmının çökmesi sonucu 2 kadın da düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulans helikopterle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.


2 kadın soğan sererken çöken çatıdan düştü
2 kadın soğan sererken çöken çatıdan düştü
2 kadın soğan sererken çöken çatıdan düştü
2 kadın soğan sererken çöken çatıdan düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nuri Pir

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