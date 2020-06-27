2 gündür kayıptı, ölü bulundu
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2 gündür kayıptı, ölü bulundu

BURSA'nın Karacabey ilçesinde, kendisinden 2 gündür haber alınamayan İsmail İpek (70), ölü bulundu.

2 gündür kayıptı, ölü bulundu
27.06.2020 20:42 | Son Güncelleme: 27.06.2020 20:46

BURSA'nın Karacabey ilçesinde, kendisinden 2 gündür haber alınamayan İsmail İpek (70), ölü bulundu.

Karacabey ilçesine bağlı kırsal Kıranlar Mahallesi'nde oturan İsmail İpek, iddiaya göre 2 gün önce kendisine ilaç yazdırmak için taksi ile Karacabey Devlet Hastanesi'ne gitmek üzere evden çıktı.  İpek'in geç saatlere kadar dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekiplerinin yanı sıra arama kurtarma faaliyetlerine AFAD ekipleri de destek verdi.

Vatandaşlardan gelen Karadere'de suda cansız beden olduğu yönündeki ihbarı değerlendiren ekipler, bölgeye hareket etti. Ekiplerin yaptığı incelemede cansız bedenin İsmail İpek'e ait olduğunu saptandı.

Yaşlı adamın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.


Kaynak: DHA

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