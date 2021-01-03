Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı ifadeler: İyi çekin
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Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı ifadeler: İyi çekin

03.01.2021 10:35 | Son Güncelleme: 03.01.2021 11:21

Kırşehir'in Kaman ilçesinde toprağa gömülü halde bulunan genç çiftin ölümüyle ilgili aynı aileden gözaltına alınan 8 kişi adli mercilere sevk edildi. Şüpheliler, adliye girişinde kendilerini çeken gazetecilere umursamaz bir şekilde "İyi çekin" diyerek seslendi.

Osman Ç'den (25) haber alamayan yakınları, jandarmayı arayarak ihbarda bulunmuş, ihbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri Osman Ç. ve sevgilisi olduğu iddia edilen Vildan İ'yi (24) Bayramözü köyünde toprağa gömülü halde ölü olarak bulmuştu.

AYNI AİLEDEN 8 KİŞİ GÖZALTINDA

Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda olayın şüphelileri olduğu belirlenen aynı aileden 8 kişi gözaltına alındı.

TECAVÜZ EDİP BIÇAKLAMIŞLAR

Zanlılardan biri dün yapılan ilk sorgusunda tecavüz edilerek bıçaklanan Osman Ç'nin çok kan akmasın diye leğene konulduğunu, ardından genç çiftin öldürülerek toprağa gömüldüğünü itiraf etmişti. Jandarmada işlemleri tamamlanan H.İ., R.İ., R.İ., V.İ., K.İ., H.S.,M.S., B.İ., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

"İYİ ÇEKİN" DİYE SESLENDİLER

Şüpheliler, adliye girişinde kendilerini görüntüleyen gazetecilere 'İyi çekin' diye seslendi.

Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı ifadeler: İyi çekin

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (6)
İNSAN MÜSVEDDELERİ: Şu tiplerine bakın cahil cuhela utanmaz reziller ALLAH belanızı versin hadi öldürdünüz zavallı çocuğuda tecavüz etmekde nedir ? onu bunu bilmem bu kanunlarla yasalarla bizim millet düzelmez içimizde cahil cuhela çok çok haddinden fazla bir an önce çok sert kanunlar hatta idam gelmeli
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BOZKURT: Her yer sapıklarla doldu taştı Allahım sen bizi koru
Cevap Yaz 13 Yayından Kaldır
KISASA KISAS: bunları devletin iğne ile öldürmesi gerekir bunların nefes alması haram
Cevap Yaz 7 89 Yayından Kaldır
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