İkinci ek yerleştirme ne zaman? 2. ek yerleştirme nedir? İkinci yerleştirme detayları!
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İkinci ek yerleştirme ne zaman? 2. ek yerleştirme nedir? İkinci yerleştirme detayları!

İkinci ek yerleştirme ne zaman? 2. ek yerleştirme nedir? İkinci yerleştirme detayları!
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ÖSYM tarafından açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının ardından detaylar gelmeye devam ediyor. İlk kez uygulanacak olan 2. ek yerleştirme nedir? İkinci ek yerleştirme ne zaman? İşte, İkinci yerleştirme detayları!

2. ek yerleştirme nedir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yerini aldı. "2021-YKS'de tercih yapan adayların yüzde 85,80'i yükseköğretim programlarına yerleşti. Adaylarımızın yüzde 52,02'si ilk üç tercihinden birine yerleşti. Adayların yüzde 27,52'si 1.tercihine, yüzde 14,41'i 2.tercihine, yüzde 10,09'u 3.tercihine yerleşmiştir." açıklamaları yapılmıştı.

2. EK YERLEŞTİRME NEDİR?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, üniversite tercihlerinde 1. ek yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karara göre bu seneye özel 'ikinci ek yerleştirme' yapılacağını söyledi.

Prof. Dr. Halis Aygün, "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki "Ek Yerleştirme" yapılacak." açıklamasında bulundu.

Açıklamanın devamında şu detaylar belirtildi; Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

1. Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi TYT için 150, AYT/YDT için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak.

1. Ek Yerleştirmeye, TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek.

1. Ek Yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karara göre bu seneye özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

2. Ek Yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

1. Ek Yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra, TYT sınav puanı [140, 150) aralığındaolan adayların TYT yerleştirme puanları ile AYT sınav puanı [170, 180) aralığında olan adayların AYT yerleştirme puanları adayların sonuç belgelerine yansıtılacak.

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İkinci ek yerleştirme ne zaman? 2. ek yerleştirme nedir? İkinci yerleştirme detayları! - Haberler
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