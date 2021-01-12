2. dönem okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 15 Şubat okullar açılıyor mu?

Okullarda uzaktan eğitime devam etme kararı alındıktan sonra öğrenciler, veliler ve öğretmenler okullar ne zaman açılacak sorusunun cevabını aramaya başladı. Merak edilen sorular arasında 2. dönem okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? başlıkları da yer alıyor.

Koronavirüs vaka ve ölü sayılarında son dönemde azalma eğiliminin yaşanmasıyla birlikte okulların açılış tarihi merak konusu oldu. Bugün MEB'in hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitime geçileceğini açıklamasıyla birlikte okullardaki son durum bir kez daha gündeme geldi. 22 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime devam edecek olan okulların ne zaman açılacağı binlerce öğrenci ve öğretmen tarafından merak konusu oldu. Vaka sayılarında olumlu gelişmelerin yaşanmasının ardından "ikinci dönemde okullar açılacak mı?" sorusu sorulmaya başlandı. Peki, okullar ne zaman açılacak?

2. DÖNEM OKULLAR AÇILACAK MI? 15 ŞUBAT OKULLAR AÇILIYOR MU?

MEB'in eğitim öğretim takviminde yer alan bilgilere göre yarıyıl tatili 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak.

15 Şubat'a kadar devam edecek olan tatil pandemi nedeniyle 3 hafta boyunca sürecek. 15 Şubat'ta ise okullarda ikinci dönem başlayacak.

Yeni bir karar alınmazsa 15 Şubat'ta okullarda yüz yüze eğitim başlayabilir. Koronavirüs vaka sayılarındaki güncel durum o tarihteki kararı etkileyecek.

Kabine Toplantısında okullar ile ilgili bir karar açıklanmadı.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek. 22 Ocak tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacak.