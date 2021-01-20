2. dönem okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? 15 Şubat'ta okullar açılacak mı? MEB açıklaması!

Okullarda uzaktan eğitime devam etme kararı alındıktan sonra öğrenciler, veliler ve öğretmenler okullar ne zaman açılacak sorusunun cevabını aramaya başladı. Merak edilen sorular arasında 2. dönem okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? 15 Şubat'ta okullar açılacak mı? MEB açıklamasında neler yer alıyor?

Koronavirüs vaka ve ölü sayılarında son dönemde azalma eğiliminin yaşanmasıyla birlikte okulların açılış tarihi merak konusu oldu. Bugün MEB'in hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitime geçileceğini açıklamasıyla birlikte okullardaki son durum bir kez daha gündeme geldi. 22 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime devam edecek olan okulların ne zaman açılacağı binlerce öğrenci ve öğretmen tarafından merak konusu oldu. Vaka sayılarında olumlu gelişmelerin yaşanmasının ardından "ikinci dönemde okullar açılacak mı?" sorusu sorulmaya başlandı. Peki, okullar ne zaman açılacak?

2. DÖNEM OKULLAR AÇILACAK MI? 15 ŞUBAT OKULLAR AÇILIYOR MU?

MEB'in eğitim öğretim takviminde yer alan bilgilere göre yarıyıl tatili 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak.

15 Şubat'a kadar devam edecek olan tatil pandemi nedeniyle 3 hafta boyunca sürecek. 15 Şubat'ta ise okullarda ikinci dönem başlayacak.

Yeni bir karar alınmazsa 15 Şubat'ta okullarda yüz yüze eğitim başlayabilir. Koronavirüs vaka sayılarındaki güncel durum o tarihteki kararı etkileyecek.

Kabine Toplantısında okullar ile ilgili bir karar açıklanmadı.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek. 22 Ocak tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacak.

MEB AÇIKLAMASI: ZİYA SELÇUK OKULLARIN AÇILMASI HAKKINDA KONUŞTU

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 15 Şubat'ta okulları açmakla ilgili bir ilke kararı aldıklarını belirterek, "2 gün 2 gün bölmek gibi ya da belli sınıflar seviyesinde kademeli olarak açmak gibi çok farklı senaryolarımız var" ifadelerini kullandı.

Yüz yüze eğitimin nasıl uygulanacağı hususuna ilişkin de bilgiler veren Selçuk, şunları söyledi:

"Bununla alakalı karar, eğer salgının seyri bakımından Bilim Kurulu'nun ortaya koyacağı tavır eğer 'Tüm sınıflar aynı anda açılabilir' ise, ki dünyaya baktığımızda şu anda tüm sınıfları tam zamanlı olarak her gün okula gitmesinin henüz olası olmadığını görüyoruz. O zaman bizim başka ne senaryomuz vardı? İki gün iki gün vardı, sınıf seviyeleri vardı. Bu sınıf seviyelerinde belirli sınıflar ki literatüre baktığımızda dünyada küçük yaşlarda riskin daha az olduğunu görüyoruz. Başka sağlık faktörleriyle de ilgili. Başka hastalıkları varsa, kronik rahatsızlıkları varsa ona da bağlı olmakla beraber bizim hala gördüğümüz tablo şu; hiç açılmayan sınıflarımız vardı. Bu sınıflar 7 ve 10. sınıflarla ilgili... Bunları aslında öncelikli olarak dikkat alanımızda tutuyoruz. Küçük yaşları dikkat alanımızda tutuyoruz. Meslek liselilerin özellikle stajlarını ve uygulamalarını dikkat alanında tutuyoruz. Sınav grubunda olan çocuklarımız da var, öğretmenleriyle yüz yüze çalışmak istiyorlar. Kısa süreli de olsa. Onlarla ilgili birtakım senaryolarımız var. Salgının seyrine bağlı olarak Bilim Kurulu'yla yapacağımız görüşmelere bağlı olarak da bunlardan hangisinin hayata geçeceğini de yaklaşık 10 gün önce paylaşmış oluruz."

Selçuk, yüz yüze eğitimin 15 Şubat'ta başlaması durumumda önceki uygulamada yer alan "isteğe bağlılık" hususuna dair ise "Elbette böyle bir sürece girilebilir. Çünkü tümüyle kontrol altında tutulabilen bir hadiseden söz etmiyoruz. Bundan dolayı birtakım sağlık sorunları bulunan, evinde hastası olan, kronik rahatsızlıkları olan bazı ailelerimiz ve çocuklarını aynı potada değerlendirmek doğru olmaz." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sağlık çalışanlarının ardından eğitimcilerin aşılanmasına geçileceğini dile getirerek, bu takvimin kendilerince de olumlu olduğunu söyledi.