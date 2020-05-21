2. dalganın görüldüğü Çin'den korkutan koronavirüs sözleri: Değişime uğruyor
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2. dalganın görüldüğü Çin'den korkutan koronavirüs sözleri: Değişime uğruyor

Çin'in önde gelen acil tıp uzmanlarından Qui Haibo, koronavirüsün ülkenin kuzeydoğusunda ortaya çıkan yeni vakalarda, daha öncekilere kıyasla farklı bir seyir izlediğini ve bunun, virüsün yayıldıkça değişime uğradığına işaret ettiğini söyledi.

21.05.2020 01:00 | Son Güncelleme: 21.05.2020 01:09

Çinli doktorlar ülkenin kuzeydoğusunda Kovid-19'a yakalanan hastaların hastalığının farklı şekillerde ortaya çıktığını duyurdu.

Çin'in önde gelen yoğun bakım uzmanlarından doktor Qui Haibo bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada ülkenin kuzeydoğusundaki bazı kentlerde görülen yeni vakaların daha uzun süre virüs taşıdıklarını ve iyileşmelerinin akabinde yapılan testlerin daha geç negatif sonuç verdiğini bildirdi.

YENİ VAKALARDA KULUÇKA SÜRESİ 2 HAFTADAN UZUN SÜRÜYOR

Doktor Qui ayrıca, bu bölgelerde gözlemlenen hastalarda virüsün bulaştığı kişilerin daha uzun süre belirti vermediğini ve bu gecikmeden dolayı salgının tespitinde zorluk yaşadıklarını dile getirdi. Koronavirüs hastalığına yol açan SARS-CoV-2 adlı yeni tip koronavirüsün kuluçka süresinin bir ila iki hafta sürdüğü, belirtilerin ise bu süre sonunda ortaya çıktığı biliniyor. Çinli doktorların gözlemlerine göre ise yeni vakalarda bu süre bir iki haftadan daha uzun sürüyor.

Salgının ilk ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentindeki vakalarla kuzeydoğudaki vakaları kıyaslayan doktor Qui'ye göre virüs kuzeydoğudaki hastalarda daha çok akciğerlerde yoğunlaşıyor. Oysa Vuhan'daki hastalarda akciğerlerin yanı sıra kalp, böbrek ve bağırsak gibi diğer başka organların da zarar gördüğü belirtilmişti.

VİRÜS MUTASYONA MI UĞRADI?

Bilim insanları Çinli doktorların son yaptıkları tespitlerin virüsün mutasyona uğradığına dair bir işaret olabileceği ihtimalini gözardı etmiyor. Ancak doktorların hastaları Vuhan'dakinden daha önce ve daha yakından izleme fırsatı yakalamalarının da bu tür gözlemlerde etkisi olabileceğinin altı çizildi.

Dünyada ilk kez Çin'in Hubei eyaletindeki Vuhan kentinde görülen Kovid-19 salgınında 68 bin kişinin kısa bir zaman aralığında hastalanması üzerine sağlık sisteminin büyük baskı altına girmesi sonucu ancak kritik durumdaki hastalar üzerine yoğunlaşılabilmişti.

ÇİN'DEKİ YENİ SALGINDA RUSYA BAĞLANTISINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Son iki haftada ülkenin kuzeydoğusundaki Shulan, Jilin ve Shengyang'da 46 yeni vakanın görülmesi üzerine 100 milyon nüfuslu bölgede salgınla mücadele önlemleri arttırıldı. Bu kapsamda tren seferleri durduruldu, okullar tatil edildi ve sokağa çıkma kısıtlamaları başladı.

Yetkililer bu bölgedeki yeni vaka artışının dünyanın ikinci en yüksek vaka sayısına sahip Rusya'dan gelen kişilerden kaynaklandığı tahminini yürütüyor. Açıklamayı yapan doktor Qui, Çin'in kuzeydoğusunda ve Rusya'da incelenen virüslerin genetik diziliminin eşleştiği bilgisini paylaştı.

2. dalganın görüldüğü Çin'den korkutan koronavirüs sözleri: Değişime uğruyor
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